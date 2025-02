Jenni Hermoso irá recorrer da sentença contra Rubiales por beijo forçado

A sentença emitida na quinta-feira pelo juiz que processou Rubiales de 3 a 14 de fevereiro considerou o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) culpado de agressão sexual, pela qual impôs uma multa de 10.800 euros (65 mil reais) e a proibição de se aproximar ou entrar em contato com a vítima por um ano.

Jenni Hermoso também recorrerá da sentença que condenou Luis Rubiales a uma multa pelo beijo não consensual na boca que ele deu na jogadora durante a comemoração da Copa do Mundo-2023, o que o ex-cartola do futebol espanhol já disse que faria.

O magistrado, no entanto, o absolveu do crime de coação, pois não encontrou violência ou intimidação em sua pressão sobre a atacante da seleção feminina para que minimizasse o gesto.

O advogado de Hermoso, Ángel Chavarría, disse à AFP que “é sua intenção” recorrer da decisão.

O juiz, Manuel Fernández-Prieto, determinou que Rubiales “realizou inesperadamente um ato que violou a liberdade sexual de outra pessoa, sem o consentimento da vítima”.

De qualquer forma, o juiz justificou a sentença baixa com base no fato de que a agressão “sendo sempre repreensível, se enquadra na intensidade menor (...) do Código Penal, pois não houve violência ou intimidação”.