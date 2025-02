Haaland é dúvida no Manchester City para enfrentar o Liverpool

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, ainda não sabe se poderá contar com o atacante norueguês Erling Haaland, com dores no joelho, para o jogo do próximo domingo contra o Liverpool, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

"Veremos amanhã", declarou Guardiola em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21), sobre a condição de Haaland, que se lesionou no último fim de semana na partida contra o Newcastle e não enfrentou o Real Madrid há dois dias no jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.