Filho doa rim e salva a vida do pai em tratamento de câncer pela segunda vez

Um filho não pensou duas vezes antes de ajudar a salvar a vida do pai, pela segunda vez em dez anos. Joshua Andrew, de 23 anos, doou um rim a David Andrew, de 57 anos, que passa por tratamento de quimioterapia e necessitava do órgão após desenvolver uma doença renal crônica.

A operação, feita em janeiro, foi realizada no Royal Free Hospital, no bairro de Hampstead, em Londres, e o caso ganhou repercussão no começo de fevereiro com a divulgação em jornais locais, posteriormente ganhando o mundo.