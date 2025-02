Espanhol é ferido em ataque no Memorial do Holocausto em Berlim

O incidente ocorreu por volta das 18h (14h de Brasília), quando "um homem atacou outro, possivelmente com um objeto perfurocortante", informou a polícia.

Um cidadão espanhol de 30 anos ficou gravemente ferido nesta sexta-feira (21) em Berlim, após ser atacado no Memorial do Holocausto, informou a polícia.

O ataque ocorre às vésperas das eleições legislativas no país, onde as pesquisas colocam o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em segundo lugar, atrás dos conservadores.

"É provavelmente o suspeito que atacou o espanhol aqui no Memorial", acrescentou.

"Acabamos de prender um homem suspeito", garantiu o porta-voz da polícia, Florian Nath no local dos fatos.

"O Memorial de Berlim foi a cena de um crime, mas não sabemos exatamente o que aconteceu", acrescentaram as autoridades, que não divulgaram pistas sobre a motivação do agressor.

Durante a campanha, ocorreram vários ataques com facas e atropelamentos em massa que chocaram o país.

O Memorial do Holocausto, inaugurado em 2005 no centro de Berlim, perto do Portão de Brandemburgo e da embaixada dos Estados Unidos, é uma homenagem aos milhões de judeus mortos pelos nazistas durante o Terceiro Reich.

As autoridades isolaram o perímetro em torno do monumento.

Um jornalista da AFP presente no local informou que há dezenas de viaturas da polícia e um caminhão dos bombeiros.