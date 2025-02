Veja o que se sabe sobre a ‘ponte’ de deportações criada por Trump na América Central

María Isabel Sánchez com redações da América Central

Com migrantes confinados em um hotel, no qual exibem pedidos de "ajuda" nas janelas, ou em abrigos em áreas precárias nas regiões de fronteira, a América Central, de onde milhares fogem a cada ano da pobreza e da violência em direção aos Estados Unidos, agora serve como "ponte" para as deportações de Donald Trump.

Esse processo de "ponte" de deportações, segundo os governos centro-americanos, é realizado por meio de acordos bilaterais com os Estados Unidos. Para a cientista política panamenha Sabrina Bacal, da Universidade Santa Maria La Antigua, não há "nenhuma base jurídica que sustente" esse processo.