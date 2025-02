Trump levanta dúvidas sobre o ouro armazenado no Fort Knox

Enquanto retornava a Washington a bordo do Air Force One na noite da quarta-feira, 19, um repórter perguntou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se Elon Musk, o chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), buscaria cortes de orçamento em atividades do Pentágono.

Trump respondeu de maneira confusa, e disse que Musk estaria de olho no Fort Knox, o lendário depósito para as reservas de ouro americanas, no Estado do Kentucky. O repórter questionou o motivo, e Trump respondeu: "Para garantir que o ouro esteja lá".