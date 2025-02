Nova York processa empresas de cigarros eletrônicos por 'epidemia de vapes'

A indústria do cigarro eletrônico "enganou" os jovens fazendo com que a "nicotina parecesse legal, atraindo crianças e criando uma crise massiva de saúde pública", alega James.

Além disso, elas "enganam os clientes sobre a segurança e legalidade de seus produtos" utilizando estratégias que a indústria do tabaco usava anteriormente, e "violam as regulamentações sanitárias projetadas para impedir o vaping entre os jovens".

A procuradora democrata destacou que, embora Nova York tenha proibido a venda de produtos de vapor aromatizados em 2020, empresas continuam a comercializá-los e a distribuí-los, e que a agência de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos (FDA na sigla em inglês) não autorizou os vapes com sabores de frutas ou caramelo.

Segundo a Associação Americana do Pulmão, alguns ingredientes dos vapes causam danos pulmonares irreversíveis. As crianças que consomem produtos com nicotina também correm maior risco de se viciar em outras drogas no futuro.

"Por muito tempo, essas empresas ignoraram nossas leis para se aproveitar de nossos jovens", concluiu James, que há tempos trava uma batalha implacável contra as empresas de cigarros eletrônicos.