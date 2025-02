Milei em Washington para celebrar com os conservadores a vitória de Trump

O presidente argentino aproveitará a estada nos Estados Unidos para se reunir com o bilionário Elon Musk, como já fez em outras ocasiões. Nesta quinta-feira à tarde, ele poderá fortalecer o 'bromance' com o homem mais rico do mundo, a quem Trump nomeou para liderar uma comissão de cortes de gastos públicos federais conhecida como Doge.

Mais tarde, Milei se reunirá com Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), organismo com o qual a Argentina busca um novo acordo, além do empréstimo de 44 bilhões de dólares (R$ 250,8 bilhões, cotação atual) concedido em 2018, que o país está reembolsando.

Na sexta-feira, ele fará um discurso no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e se reunirá com Ajay Banga, presidente do Banco Mundial (BM).

Mas o grande dia será no sábado, quando Milei discursará na Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), que será encerrada com a intervenção do presidente republicano, Donald Trump.