Exército israelense recebe corpos de quatro reféns entregues pelo Hamas

O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira (20) que recebeu os corpos de quatro reféns, entre os quais estariam os cadáveres dos dois filhos e da mãe da família Bibas, de origem argentina, que viraram o símbolo do terror do ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

Combatentes encapuzados e armados do Hamas exibiram em um palco em Khan Yunis, sul da Faixa de Gaza, quatro caixões pretos com as imagens dos reféns israelenses. Atrás, estava um grande cartaz com uma imagem do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentado como um vampiro.