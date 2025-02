Desmatamento cresceu na Colômbia em 2024, após registrar mínimos históricos

O desmatamento aumentou na Colômbia em 2024, após ter caído a mínimos históricos em 2023, informou, nesta quinta-feira (20), o governo, que defendeu seus esforços ambientalistas ao assegurar que se tratou do segundo ano com menor registro de perda de vegetação.

No ano passado, o país perdeu 107 mil hectares de mata, uma área um pouco maior que a de Hong Kong, o que representou um aumento de 35% em relação aos dados do ano anterior (79.256), segundo a ministra do Ambiente, Susana Muhamad.