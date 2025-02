Coppelia, a 'meca' do sorvete em Cuba que desafia a crise e a oferta privada

Em novembro, o seu fechamento surpresa gerou fortes críticas de cubanos, que interpretaram a ação como outro impacto da difícil situação econômica enfrentada pelo país, a pior em 30 anos, com frequentes apagões e uma inflação galopante, em especial no preço dos alimentos.

Coppelia, a sorveteria mais famosa de Cuba e cenário do famoso filme "Morango e Chocolate", reabriu suas portas após três meses fechada para ajustar seus preços, enfrentar a crescente concorrência privada e continuar sendo a "catedral do sorvete" da ilha.

Com capacidade para 547 clientes, a Coppelia ficou marcada no premiado filme cubano "Morango e Chocolate" (1993), de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío, já que uma de suas cenas mais emocionantes foi filmada em um de seus salões.

Este desequilíbrio fez com que a Coppelia oferecesse "um único sabor de sorvete", contou. Agora ela tem "mais de oito sabores e mais de 14 combinações" com doces ou frutas, embora o preço do sorvete continue recebendo um subsídio de 60%.

Desde sua inauguração até a crise econômica que Cuba enfrentou na década de 1990, causada pela implosão do bloco soviético, o estabelecimento manteve um cardápio de 26 sabores e cerca de 20 especialidades.

Com o reajuste, o preço de cinco bolas de sorvete de marca Coppelia passou de 45 para 155 pesos (de US$ 0,37 para US$ 1,29 - R$ 2,11 a R$ 7,35 na cotação atual), um aumento que pode fazer diferença em uma ilha onde o salário médio é de US$ 42 (R$ 239), de acordo com a taxa de câmbio oficial.