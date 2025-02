Cerúndolo vence Darderi e vai às quartas do Rio Open

O tenista argentino Francisco Cerúndolo, quarto cabeça de chave, se classificou para as quartas de final do Rio Open nesta quinta-feira (20), com vitória sobre o italiano Luciano Darderi.

Vice-campeão do ATP 250 de Buenos Aires no fim de semana, derrotado pelo brasileiro João Fonseca, Cerúndolo conseguiu reagir depois de cair no tie break do primeiro set, no qual cedeu seis pontos consecutivos para Darderi.

Seu adversário na semifinal sairá do confronto entre o francês Alexander Muller e o argentino Tomás Echeverry.

-- Resultados desta quinta-feira do Rio Open: