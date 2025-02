Sobrevoos de drones dos EUA no México são 'colaboração' antiga, diz presidente

"Muitas vezes é a pedido, ou melhor, todas as vezes é a pedido do governo do México", disse a presidente.

De acordo com o jornal The New York Times, Washington intensificou os sobrevoos secretos de drones no México em busca de laboratórios de fentanil, como parte da campanha do presidente americano, Donald Trump, contra os cartéis das drogas.

A Agência Central de Inteligência (CIA) não foi autorizada a empregar os drones em ações letais e toda informação coletada é compartilhada com funcionários mexicanos, acrescentou o jornal, destacando que o programa secreto começou durante o mandato do antecessor de Trump, Joe Biden, mas não tinha sido revelado até agora.

Na semana passada, o governo do México informou que uma aeronave militar dos Estados Unidos pode ter realizado trabalhos de espionagem durante voos recentes perto de seu território.