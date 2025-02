Países ricos e em desenvolvimento retomam negociações sobre a biodiversidade em Roma

No dia 2 de novembro, em Cali, a COP16 sobre biodiversidade teve que ser adiada após uma longa sessão, devido a uma forte divergência entre os países ricos e o restante do planeta, liderados pelo Brasil e nações da África.

Anunciado no final de 2022, o acordo estabelece um plano para proteger o planeta e seus seres vivos do desmatamento, da exploração excessiva dos recursos, das mudanças climáticas e da poluição. Entre os 23 objetivos até 2030, o destaque é a criação de áreas de preservação que incluam 30% das terras e do oceanos.

"No momento, não há mais razões para alcançar um acordo em Roma do que em Cali", teme Arnaud Gilles, do WWF França.

Em contraste, o diretor da ONG 'Campaign for Nature' afirma estar "cautelosamente otimista": o fracasso em Cali "serviu como um sinal de alerta e levou alguns países a reavaliar suas posições", afirmou Brian O'Donnell à AFP.

"E os sinais internacionais não são animadores", acrescenta: o retorno de Donald Trump ao poder, as negociações estagnadas sobre um tratado contra a poluição com plásticos e um acordo mínimo sobre o financiamento climático dos países ricos na COP29 em Baku, em novembro.

Os países desenvolvidos, muitos deles em crise orçamentária, consideram a ideia mais um "fundo" internacional e preferem reforçar os fundos existentes, que atualmente recebem recursos limitados.

"É preciso deixar de lado a obsessão pelos fundos", declarou a ministra francesa Agnès Pannier-Runacher, que defendeu o desenvolvimento de "créditos de biodiversidade" para mobilizar o financiamento privado.

As propostas colombianas "são muito questionadas pelos países do Norte, porém mais ou menos aceitas pelos países do Sul", aponta Daniel Mukubi, negociador da República Democrática do Congo.

Para obter o sucesso, "é necessário que se forme uma aliança entre países com uma visão construtiva", considera Juliette Landry, do centro de pesquisa IDDRI.

A COP16 registrou alguns avanços em Cali, como a criação de um órgão permanente para representar os povos indígenas na CDB.

Também foi aprovada a criação de outro fundo, que deverá ser financiado por empresas que se beneficiam do sequenciamento do genoma de animais ou plantas de países em desenvolvimento.

No entanto, a eficácia do "Fundo Cali", que pretende compensar a dívida do Norte por uma suposta exploração dos recursos naturais do Sul, continua sendo incerta.

bl/ico/jz/zm/fp/jc