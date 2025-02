Países Baixos devolverão bronzes de Benin à Nigéria

Os Países Baixos anunciaram nesta quarta-feira (19) que devolverão à Nigéria mais de uma centena de bronzes de Benin, os quais as tropas britânicas se apoderaram no final do século XIX e que até hoje estão em um museu holandês.

Em 1897, soldados britânicos roubaram esculturas criadas entre os séculos XVI e XVIII pela tribo edo no antigo reino de Benin, situado na atual Nigéria.