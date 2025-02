Kremlin afirma que negociações com EUA são 'passo importante para resolução pacífica' na Ucrânia

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (19) que as negociações de terça-feira com os Estados Unidos em Riad foram um "passo importante" para uma resolução do conflito ucraniano, conversações para as quais a Ucrânia, vítima da ofensiva russa desde 2022, não foi convidada.

"Foi dado um passo muito, muito importante na direção da criação das condições para uma resolução pacífica", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pelas agências russas.