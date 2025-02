EUA classifica Cartel de Sinaloa, Trem de Aragua e outros seis grupos como organizações 'terroristas'

Completam a lista os cartéis mexicanos Jalisco Nova Geração, Cartéis Unidos, Cartel do Nordeste, Cartel do Golfo (CDG, a organização de Osiel Cárdenas Guillén) e Nova Família Michoacana.

Os Estados Unidos designaram como organizações "terroristas globais" oito grupos do crime organizado da América Latina, incluindo o cartel mexicano de Sinaloa, o Trem de Aragua da Venezuela e a gangue MS-13, informou nesta quarta-feira (19) o Registro Federal em um documento que entra em vigor na quinta-feira.

No documento, assinado pelo chefe da diplomacia Marco Rubio, considera-se que essas organizações ameaçam "a segurança nacional, a política externa ou a economia dos Estados Unidos".

A classificação como organização terrorista amplia a capacidade do governo de combater esses grupos por meio de todas as agências.

"Se vierem a decretar grupos do crime organizado como terroristas, teríamos que ampliar o processo nos Estados Unidos porque, como já reconheceu o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, 74% das armas dos grupos criminosos vêm" desse país, disse a presidente de esquerda em coletiva de imprensa na sexta-feira.

O governo mexicano acusa fabricantes americanos de negligência na venda de armas que terminam nas mãos dos cartéis, razão pela qual, segundo Sheinbaum, a ação legal geraria uma nova acusação por suposta cumplicidade com grupos terroristas.

Trump acusou o governo mexicano de ter "uma aliança intolerável" com os cartéis do narcotráfico e afirmou que "grande parte" do país vizinho está controlado pelos traficantes.

O republicano ameaçou o México, assim como o Canadá, com tarifas de 25% sobre todas as exportações se não intensificassem a luta contra a migração ilegal e o tráfico de fentanil.

Desde então, as autoridades mexicanas multiplicaram os anúncios sobre prisões de narcotraficantes e apreensões de entorpecentes.