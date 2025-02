Bolsonaro, nas mãos do STF após ser acusado por tentativa de golpe

O ex-chefe de Estado (2019-2022), de 69 anos, foi acusado principalmente de "golpe de Estado", "tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito" e "organização criminosa armada" para impedir que Lula tomasse posse após as eleições no final de 2022.

Se for considerado culpado desses crimes, poderá pegar até 40 anos de prisão, segundo o Código Penal.

Até o momento, não houve reação às acusações por parte do governo do presidente Lula, que receberá o primeiro-ministro português Luis Montenegro no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira.