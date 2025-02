Verstappen prevê "renascimento" de Hamilton na Ferrari

Max Verstappen, atual tetracampeão da F1, previu nesta terça-feira (18) um renascimento de Lewis Hamilton na primeira temporada do britânico na Ferrari.

"Todos nós sabemos o quão bom Lewis é e quão bom Charles [Leclerc] é. A Ferrari tem dois grandes pilotos. Será emocionante para o esporte, mas [o sucesso de Hamilton] também dependerá do quão bom o carro for".

Hamilton encerrou uma seca de vitórias de mais de dois anos em julho passado, durante o Grande Prêmio da Inglaterra. Depois de doze anos e seis dos sete títulos mundiais conquistados na Mercedes, em 2025 ele defenderá o vermelho da mítica 'Scuderia' ao lado do monegasco Charles Leclerc.

Mais tarde, o próprio britânico pareceu concordar com Verstappen, declarando que se sentiu "revitalizado" e "cheio de vida" após assinar com a equipe do 'Cavallino Rampante' ('Cavalo Empinado').

"A palavra que penso é 'revitalizado' porque me sinto cheio de vida e com muita energia porque tudo é novo e estou focado apenas no que está por vir", afirmou Hamilton em uma breve entrevista à mídia.