Túmulo do Rei Tutmés II marca 1ª descoberta desde Tutancâmon em 1922

O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou, na terça-feira, 18, a descoberta do túmulo perdido do Rei Tutmés II em Luxor, no Egito. Trata-se do primeiro túmulo real encontrado desde a descoberta do túmulo do faraó dourado Tutancâmon, em 1922.

A escavação, conduzida pelo Conselho Supremo de Antiguidades, em colaboração com a New Kingdom Research Foundation, teve início em 2022, quando foram identificados a entrada e o corredor principal do túmulo.