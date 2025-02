Trump assina decreto para reduzir custo de fertilização in vitro

O objetivo é "buscar formas de tornar a FIV e outros tratamentos de fertilidade mais acessíveis para mais americanos", disse Will Scharf, um dos assessores de Trump. "Acho que as mulheres, as famílias e os maridos vão gostar muito", comentou o presidente, em sua residência na Flórida.

Durante sua campanha para a Presidência, Trump se autoproclamou "o pai da fertilização in vitro". Diretamente vinculada ao debate sobre o aborto, a FIV surgiu no campo eleitoral há um ano, depois que um tribunal do estado conservador do Alabama considerou os embriões congelados como "crianças" e várias clínicas especializadas anunciaram a suspensão de suas atividades.