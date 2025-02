Rússia e EUA nomearão negociadores para pôr fim à guerra na Ucrânia

Alguns líderes europeus, alarmados com a política de Trump para a Rússia, temem que Washington faça concessões sérias a Moscou e reformule a segurança do continente.

Os chefes da diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, e Rússia, Serguei Lavrov, concordaram em "nomear suas respectivas equipes de alto nível para começar a trabalhar em uma via para colocar fim ao conflito na Ucrânia o mais rápido possível de uma forma duradora, sustentável e aceitável para todas as partes", disse a porta-voz do Departamento de Estado americano, Tammy Bruce.

Washington acrescentou que as partes também concordaram em "estabelecer um mecanismo de consulta" e "lançar as bases para uma futura cooperação em assuntos geopolíticos de interesse comum e nas oportunidades econômicas e de investimento que surgirão com a resolução do conflito na Ucrânia".