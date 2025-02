Rusell diz não ter 'problemas' com Verstappen após briga em Abu Dhabi

O piloto britânico George Russell (Mercedes) afirmou que "não tem problemas" com o campeão mundial Max Verstappen (Red Bull), dizendo que a briga entre ambos depois do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que fechou a temporada 2024 da Fórmula 1 em dezembro, ficou no "passado".

"Não tenho problemas com ele ou com sua pilotagem. Isso é passado e quero focar em mim mesmo. Mas, obviamente, as coisas saíram do controle", declarou Russell no evento de lançamento da nova temporada da F1, realizado nesta terça-feira (18), em Londres.