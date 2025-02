Perdoados por Trump pelos ataques ao Capitólio buscam absolvição por outros crimes

Entre eles está Edward Kelley, que foi perdoado por agredir policiais no Capitólio dos EUA, mas que agora está envolvido em outro caso. Em novembro, um júri o condenou por conspirar para assassinar os agentes do FBI que investigaram seu caso em 6 de janeiro. Há evidências mostrando que ele tinha uma "lista de alvos a serem mortos".

O morador do Tennessee acredita que o perdão geral do presidente Trump cobriu "ofensas relacionadas a eventos que ocorreram no Capitólio ou perto dele".

Outros réus também argumentam que deveriam ser absolvidos de outros supostos crimes, como posse ilegal de armas e pornografia infantil, descobertos durante as investigações de 6 de janeiro. Pelo menos um réu morreu em confronto com a polícia após o perdão.

Semanas após o perdão que libertou centenas de presos e encerrou processos pendentes nos tribunais, a vida está longe de estar resolvida para um grande contingente de réus.