Musk não dirige o DOGE, esclarece Casa Branca

Joshua Fisher, diretor do Escritório de Administração da sede presidencial dos EUA, disse na segunda-feira que Musk “é um funcionário da Casa Branca”, um “funcionário especial do governo, não um funcionário público de carreira” e um “alto conselheiro do presidente”.

“O Serviço DOGE faz parte do gabinete executivo do presidente. A organização temporária do Serviço do DOGE dos EUA está dentro do Serviço do DOGE dos EUA. Ambos são independentes do gabinete da Casa Branca”.

“O Sr. Musk é um funcionário do escritório da Casa Branca. Ele não é funcionário do serviço do DOGE dos EUA ou da organização temporária do serviço do DOGE dos EUA. O Sr. Musk não é o administrador temporário”, acrescentou.

Criado por um decreto presidencial de Trump em 20 de janeiro, dia de sua posse, a missão do DOGE é “modernizar a tecnologia e o software federais para maximizar a eficiência e a produtividade do governo”, segundo o texto.