Medvedev vence Khachanov e vai às oitavas do ATP 500 de Doha

O tenista russo Daniil Medvedev, número 6 do mundo, se classificou para as oitavas de final do ATP 500 de Doha ao derrotar seu compatriota Karen Khachanov (N.21), atual campeão do torneio, nesta terça-feira (18).

Medvedev, que conseguiu sua primeira vitória sobre um tenista Top 30 em 2025, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-5 e 6-3, em duas horas e 31 minutos.