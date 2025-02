Estados Unidos celebra libertação de americano detido na Rússia

A embaixada dos Estados Unidos em Moscou celebrou a libertação no dia anterior de um americano preso na Rússia e afirmou esperar que o mesmo seja feito com outros dois cidadãos detidos no país, em declarações à AFP nesta terça-feira (18).

A libertação de Kalob Wayne Byers, um americano de 28 anos preso em um aeroporto de Moscou por transportar gummies (um tipo de doce gelatinoso) feitos com cannabis, ocorreu pouco antes das conversações russo-americanas na Arábia Saudita em busca de relançar as relações bilaterais.