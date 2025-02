Delegações da Rússia e EUA se reúnem na Arábia Saudita em meio a temores de Kiev e das potências europeias

Funcionários de alto escalão dos governos dos Estados Unidos e da Rússia, incluindo os chefes da diplomacia, se reuniram nesta terça-feira (18) em Riade para restabelecer as relações entre os dois países, que estão no pior nível desde a invasão russa da Ucrânia, em meio aos temores de Kiev e das potências europeias com a aproximação.

Do lado russo, a delegação tem as presenças do chefe da diplomacia Serguei Lavrov e do conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov.

Embora não sejam consideradas verdadeiras negociações, a reunião desta terça-feira deve servir para preparar possíveis discussões sobre a resolução do conflito ucraniano.

Putin afirmou nesta terça-feira que está "disposto" a negociar com Zelensky "se for necessário", informou o Kremlin. A presidência russa também reconheceu "o direito" da Ucrânia de entrar na União Europeia (UE), mas não na Otan.