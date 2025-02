Cientistas realizam feito na França em experimento para desenvolver fusão nuclear

Cientistas realizaram um feito nas pesquisas sobre fusão nuclear - uma fonte de energia que promete ser inesgotável, limpa e barata -, ao conseguir manter plasma durante mais de 22 minutos em um reator experimental, anunciou a Comissão de Energia Atômica da França.

A fusão nuclear consiste em reproduzir as reações que acontecem no coração das estrelas, mediante a sobreposição de dois núcleos atômicos de hidrogênio, que se transformam em hélio, sem resíduos radioativos, e liberam quantidades extraordinárias de energia. O processo é o inverso da fissão, usada nas usinas nucleares atuais, que consiste em quebrar as ligações de núcleos atômicos pesados.