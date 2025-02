Chefes da diplomacia de EUA e Rússia se reúnem na Arábia Saudita

Funcionários de alto escalão dos governos dos Estados Unidos e da Rússia, incluindo os chefes da diplomacia, iniciaram nesta terça-feira (18) uma reunião em Riade para restabelecer as relações entre os dois países, que estão no pior nível desde a invasão russa da Ucrânia, e preparar um possível encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin.

A delegação americana é liderada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, e o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Do lado russo, a delegação tem as presenças do chefe da diplomacia Serguei Lavrov e do conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov.

As duas partes fizeram o possível para minimizar as expectativas sobre o encontro, mas uma reunião deste calibre reflete uma mudança espetacular nas relações entre Estados Unidos e Rússia.