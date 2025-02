BID e agência japonesa criam fundo de R$ 5,6 bi para América Latina

“Estamos prontos para gerar mudanças transformadoras na região” porque "essa iniciativa não apenas catalisará o investimento privado, mas também promoverá o desenvolvimento sustentável, a inovação e o crescimento econômico", disse Ilan Goldfajn, presidente do BID, em um comunicado.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) anunciaram um fundo de 1 bilhão de dólares (5,6 bilhões de reais) para cofinanciar projetos “que impulsionem o crescimento sustentável” na América Latina e no Caribe, informou o BID nesta terça-feira (18).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O BID Invest, o braço do setor privado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, estabeleceu como objetivo reduzir a crescente lacuna de financiamento na região, promovendo a colaboração com outras instituições.