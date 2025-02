Arábia Saudita, antes marginalizada, consolida sua influência diplomática

Altos funcionários russos e americanos se reuniram em Riade nesta terça-feira (18) para redefinir as relações entre Moscou e Washington, cimentando oficialmente os primeiros passos para as negociações sobre a guerra na Ucrânia e uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu contraparte russo, Vladimir Putin.

“É um grande impacto para a Arábia Saudita: ver as duas superpotências se reunindo em Riade para resolver suas diferenças [...] dá prestígio e confirma o poder brando do reino”, diz Ali Shihabi, conselheiro do governo saudita.

A capital do reino também sediará uma cúpula árabe na sexta-feira para discutir a resposta à ideia de Trump sobre Gaza, reunindo os líderes dos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), além do Egito e da Jordânia.

Antes da guerra na Ucrânia, que começou com a ofensiva russa em fevereiro de 2022, Riade havia sido afastada do cenário internacional após o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi na Turquia em 2018, que causou um choque global.