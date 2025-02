Spa de luxo que funcionava em cisterna bizantina é fechado na Turquia

O ministério turco da Cultura e do Turismo anunciou que apresentou uma ação judicial em 2023 contra este estabelecimento do bairro turístico de Sultanahmet, apontando "práticas não autorizadas".

A pasta pediu à municipalidade de Fatih que realizasse controles, argumentando que se trata de um "bem cultural que deve ser protegido".

O site do estabelecimento apresenta fotos de um vasto tanque com azulejos, iluminado sob arcos de tijolos rosados, com fontes e jatos, além de uma rampa para descer até a água.

O spa, pertencente ao grupo turco Dorak e operado pela marca Curio by Hilton, orgulha-se de "uma experiência como nunca antes vivida, em um ambiente histórico".