México anuncia reuniões com EUA sobre comércio e segurança

Funcionários do México e dos Estados Unidos se reunirão nesta semana em Washington para conversar sobre a ameaça do presidente Donald Trump de impor tarifas e as operações contra o narcotráfico na fronteira comum, informou, nesta segunda-feira (17), a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum anunciou que o secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, "iria a Washington" esta semana para se encontrar com Howard Lutnick, secretário do Comércio de Trump.