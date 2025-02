Macron fala com Trump antes de reunião de emergência sobre a guerra na Ucrânia

O presidente da francês, Emmanuel Macron teve uma conversa por telefone com o americano Donald Trump nesta segunda-feira, 17, quando estava prestes a receber líderes europeus no Palácio do Eliseu. A reunião de emergência ocorre no momento em que a Europa e a Ucrânia temem ser excluídas das negociações entre Estados Unidos e Rússia para encerrar a guerra.

Até o momento, nem o Palácio do Eliseu nem a Casa Branca divulgaram informações sobre o que foi discutido no telefonema entre Emmanuel Macron e Donald Trump.