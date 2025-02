Lanterna do Espanhol, Valladolid demite técnico Diego Cocca

O Valladolid, atual último colocado da primeira divisão espanhola, demitiu nesta segunda-feira (17) o técnico Diego Cocca, menos de dois meses após a estreia do treinador argentino no comando do time. "O Real Valladolid tomou a decisão de dar por encerrado o período de Diego Cocca como técnico do time principal 'blanquivioleta'", escreveu o clube num comunicado em seu site.

A sua breve passagem pelo comando do Valladolid terminou com uma vitória no campeonato espanhol (1 a 0 contra o Betis) e seis derrotas. Além da eliminação na Copa do Rei contra o Ourense.