Israel mantém presença militar no Líbano apesar do prazo para retirada no cessar-fogo

O exército de Israel anunciou que manterá sua presença em cinco pontos ao longo da fronteira com o Líbano, apesar do prazo, que se encerra nesta terça-feira, 18, para retirar suas tropas como parte de um cessar-fogo com o Hezbollah. A decisão gerou resistência de Beirute.

Israel justificou sua permanência nas posições, localizadas em terrenos elevados próximos à fronteira, como uma medida para garantir a segurança de suas comunidades após mais de um ano de guerra com o grupo militante. No entanto, a presença prolongada no país pode aumentar as tensões, enquanto Israel tenta gerir acordos de cessar-fogo frágeis tanto no Líbano quanto em Gaza.