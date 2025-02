América Latina e Caribe são aliados em uma "conjuntura muito crítica", diz chefe da diplomacia da UE

Os países da América Latina e do Caribe são parceiros estratégicos da União Europeia em uma "conjuntura muito crítica", afirmou nesta segunda-feira (17), no Parlamento Europeu, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas.

"Por isso, a América Latina e o Caribe fazem parte da solução, não do problema. São um parceiro geopolítico e global, desempenhando um papel crucial na definição do futuro do mundo", disse Kallas.