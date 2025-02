Alcaraz vence Cilic em sua estreia em Doha

O espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, derrotou nesta segunda-feira (17) o croata Marin Cilic (192º) por 6-4 e 6-4 na sua estreia no ATP 500 de Doha.

O tenista murciano de 21 anos, campeão do Torneio de Roterdã há uma semana e primeiro cabeça de chave do torneio da capital do Catar, enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre o chinês Zhizhen Zhang (49º) e o italiano Luca Nardi (85º).