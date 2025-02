'Conclave' e 'O Brutalista' são destaques do Bafta

O suspense "Conclave", sobre o processo de eleição de um papa, sagrou-se vencedor neste domingo do Bafta, premiação britânica do cinema, com quatro troféus, entre eles o de melhor filme.

Dirigido pelo alemão Edward Berger, o longa recebeu 12 indicações e venceu nas categorias de melhor filme, melhor filme britânico, melhor roteiro adaptado e melhor montagem. A cerimônia aconteceu no Royal Festival Hall, em Londres.