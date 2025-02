Campeão em Buenos Aires, João Fonseca desafia estreia de Zverev no Rio Open

Rompendo com o rótulo de promessa para se firmar como uma realidade do tênis, o brasileiro João Fonseca defenderá sua casa contra o alemão Alexander Zverev, o rosto mais famoso do Rio Open (ATP 500), que começa nesta segunda-feira (17).

Depois de conquistar seu primeiro título no circuito profissional, o ATP 250 de Buenos Aires, o jovem carioca de 18 anos promete desafiar a estreia do número 2 do mundo no principal torneio de tênis da América do Sul.