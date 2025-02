Ataque a faca que matou um e feriu cinco na Áustria foi ato 'islamista'

O ataque com arma branca que matou um adolescente e deixou outros cinco feridos no sul da Áustria, no sábado, foi um ato "islamista", afirmou o ministro do Interior neste domingo (16).

"É um ataque islamista que tem vínculos com o EI", declarou Gerhard Karner, em alusão ao grupo extremista Estado Islâmico durante uma coletiva de imprensa em Villach, cidade do sul da Áustria, onde ocorreu a agressão.