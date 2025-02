Vice-presidente dos EUA diz a Zelensky que americanos querem paz 'duradoura'

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou nesta sexta-feira (14) que Washington quer garantir uma paz "duradoura" após sua primeira reunião com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, sobre os esforços para negociar o fim da guerra com a Rússia.

Diante da elite diplomática reunida em Munique, Zelensky disse que vai falar com a Rusia, mas apenas depois de desenhar "um plano comum" com Estados Unidos e Europa. Contudo, neste momento, Trump não tem "um plano completamente pronto" para interromper a guerra, acrescentou.

O vice-presidente americano insistiu em que o seu país está disposto a pressionar a Rússia para que acabe com a guerra de três anos contra a Ucrânia e assegurou aos europeus que, "claro", eles terão sua parte nas negociações.

No entanto, Vance também lembrou às potências europeias de que terão que assumir maiores responsabilidades na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para dividir o peso da defesa do continente.

O diplomata alemão Christoph Heusgen, que preside a Conferência, disse que Vance poderia anunciar a retirada da Europa de grande parte das tropas americanas atualmente posicionadas — são mais de 65 mil soldados destacados permanentemente —, mas ele não fez nenhuma menção a essa possibilidade em seu discurso.