Sinner chega a acordo com a WADA e recebe suspensão de 3 meses por doping

"Segundo os termos do acordo, Sinner vai cumprir seu período de suspensão desde as 23h59 de 9 de fevereiro de 2025 até o dia 4 de maio de 2025", anunciou a WADA neste sábado (15).

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, ficará suspenso até o início de maio depois de chegar a um acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA), que havia pedido uma suspensão dois anos depois que o jogador testou positivo para clostebol, uma substância proibida.

Com esta punição, o tenista não perderá nenhum Grand Slam, mas não poderá disputar os torneios Masters 1000 de Indian Wells e Miami em março, e Monte Carlo e Madri em abril.

Com 2.000 pontos de vantagem sobre o alemão Alexander Zverev (N.2) e mais de 4.000 sobre o espanhol Carlos Alcaraz (N.3º) no ranking da ATP, Sinner deverá manter o posto de número 1 do mundo.

- Possível retorno em Roma -

O italiano provavelmente voltará a competir em casa, no Masters 1000 de Roma (7 a 18 de maio), uma semana antes do início de Roland Garros, e "poderá voltar aos treinos oficialmente no dia 13 de abril", explicou a WADA.