Zelensky se reúne com vice americano para tentar conter a aproximação entre Putin e Trump

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, se reunirá nesta sexta-feira (14) na Alemanha com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, após a aproximação entre Donald Trump e Vladimir Putin, que gera o temor de uma solução para a guerra que prejudique Kiev. A primeira conversa telefônica entre Trump e Putin para mostrar a vontade de negociar imediatamente sobre a Ucrânia e as declarações do presidente americano aceleraram as iniciativas para acabar com o conflito, iniciado há quase três anos com a invasão russa do território ucraniano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sob pressão e com uma situação militar desfavorável, Zelensky comparece à Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, a reunião anual da elite diplomática, estupefata diante da determinação de Washington de forçar as negociações com a Rússia.

Além da reunião com Vance, Zelensky terá um encontro com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que viajou na quinta-feira à noite para Munique, após um incidente com o avião que adiou sua chegada à Alemanha. Na conversa com Putin, Trump concordou em iniciar negociações "imediatas" sobre a Ucrânia e prometeu um encontro presencial com o homólogo russo. Na véspera do início da conferência, que prosseguirá até domingo, Trump surpreendeu ao anunciar uma reunião em Munique entre "funcionários de alto escalão da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos".

Kiev, no entanto, desmentiu a informação. "Não estão previstas conversas com os russos", disse um assessor de Zelensky, Dmitro Litvin. "A posição ucraniana não mudou. A Ucrânia deve falar primeiro com os Estados Unidos", explicou. Trump e sua administração também indicaram que a Ucrânia terá que ceder território à Rússia e descartaram a adesão do país à Otan, concessões recebidas com inquietação por Kiev e de seus aliados europeus, que temem ser excluídos do diálogo.

O vice-presidente Vance disse que a "pressão militar" figura entre as ferramentas para acabar com a guerra. "Há ferramentas econômicas de pressão, existem, é claro, ferramentas de pressão militar", disse Vance, antes de destacar que Washington levará em consideração a soberania da Ucrânia. Após a consternação provocada pela conversa entre Putin e Trump, as autoridades ucranianas reiteram a necessidade de alcançar uma "paz justa" e garantias de segurança para seu país da parte de seus aliados europeus e de Washington, incluindo o envio de tropas para garantir a paz.

- Desconfiar de Putin - Zelenski advertiu os interlocutores internacionais "para que não confiem nas afirmações de Putin sobre sua disposição de acabar com a guerra", que começou em fevereiro de 2022. O presidente ucraniano também pediu a Washington, seu principal aliado militar, que elabore com Kiev "um plano para conter Putin" antes de iniciar a negociação.