Zelensky se diz 'pronto' para encontrar Putin se houver antes 'plano comum' com aliados

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse, nesta sexta-feira (14), estar disposto a se reunir com seu contraparte russo, Vladimir Putin, mas só se antes for acordado um plano entre Kiev e seus aliados americanos e europeus para solucionar o conflito.

"Eu vou me reunir com os russos - só com um russo, Putin - apenas se nós tivermos um plano comum com Trump, com a Europa", disse Zelensky em inglês na Conferência de Segurança de Munique (Alemanha). "E vamos nos sentar com Putin e parar a guerra. Apenas neste caso estou pronto para encontrar" o presidente russo.