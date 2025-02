Trump veta agência AP do Salão Oval e do avião presidencial por tempo indeterminado

A presidência dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (14), que a agência Associated Press (AP) está proibida de acessar o Salão Oval e o avião oficial de Donald Trump, o Air Force One, por tempo indeterminado, após se recusar a chamar o "Golfo do México" de "Golfo da América".

A agência de notícias americana denuncia desde terça-feira que foi proibido o acesso de seus jornalistas aos eventos na Casa Branca devido à sua recusa em adotar essa nova denominação decretada pelo presidente republicano.