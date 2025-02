Justiça alemã condena trio por chantagear família de Schumacher

Dupla exigiu milhões de euros para não divulgar informações sobre o ex-piloto heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher. Terceiro envolvido repassou as imagens.Um tribunal em Wuppertal, na Alemanha, condenou nesta quarta-feira (12/01) três homens por uma tentativa de extorquir dinheiro da família do heptacampeão da Fórmula 1 Michael Schumacher. Dois homens – um pai e um filho identificados como Yilmaz T. e Daniel L. – foram acusados de ameaçar a família com a divulgação de fotografias e vídeos privados de Schumacher na dark web – portais de internet ocultos onde é possível esconder as identidades dos usuários – se não recebessem um pagamento de 15 milhões de euros (R$ 89 milhões). Yilmaz T., de 53 anos, foi condenado a três anos de prisão, enquanto o filho, de 30 anos, recebeu uma pena de seis meses de detenção, cuja execução foi suspensa. O terceiro envolvido, um ex-segurança identificado apenas como Markus F. que trabalhava para a família em sua residência na Suíça, foi condenado a dois anos de liberdade condicional após ser acusado de vender as imagens aos dois chantagistas por uma quantia de cinco dígitos. Os acusados ainda podem recorrer das sentenças. O advogado da família de Schumacher, Thilo Damm, contestou o veredito e informou que há "probabilidade muito alta" de entrar com um recurso. Ele afirmou que não concorda com a sentença que considerou o ex-funcionário culpado apenas de auxiliar o crime e não de ser cúmplice. "Decidiremos com calma sobre como lidar com isso. Mas, podem estar certos de que esgotaremos todos os recursos legais." Schumacher, de 56 anos, sete vezes campeão de Fórmula 1, não aparece em público desde o acidente de esqui em 2013 nos Alpes Franceses que o deixou com uma lesão cerebral grave. O ex-piloto passou quase seis meses em coma induzido, e desde então, tem recebido cuidados em sua casa na Suíça, longe da imprensa. Sua família mantém informações sobre seu estado de saúde em segredo. Centenas de fotos e vídeos O Ministério Público da Alemanha revelou que o material coletado pelos chantagistas incluía 900 fotos e quase 600 vídeos de Schumacher e sua família, bem como os registros médicos digitalizados do ex-piloto. As gravações dos telefonemas feitos à família nos quais a dupla exigia dinheiro foram reproduzidas no tribunal. O pai, que trabalhava como segurança de uma boate na cidade de Constança, no sul da Alemanha, expressou arrependimento pelo crime durante o julgamento, iniciado em dezembro. "O que eu fiz foi algo muito, muito repugnante. Percebi isso no meu segundo dia na prisão. Vou responder por isso", disse Yilmaz T. Michael Schumacher, que competiu na Fórmula 1 de 1991 a 2006 e, mais tarde, entre 2010 e 2012, detém o recorde de sete títulos do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, igualado pelo piloto britânico Lewis Hamilton. rc/cn (DW)