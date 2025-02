Japão utilizará reservas estratégicas de arroz para conter aumento dos preços

O governo do Japão vai desbloquear suas reservas estratégicas de arroz para conter o aumento persistente dos preços do alimento, fundamental para a culinária do país.

Como os Estados Unidos no caso do petróleo, o Japão possui há quase 30 anos reservas de arroz para situações de emergência, que incluem colheitas abaixo do esperado, desastres meteorológicos ou terremotos.