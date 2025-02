Drone russo atinge reator de Chernobyl, mas níveis de radiação estão normais, diz Zelenski

Zelenski disse que o ataque danificou a estrutura e iniciou um incêndio, que foi controlado. O Serviço de Emergência da Ucrânia forneceu uma fotografia que, segundo a instituição, mostra um holofote iluminando um buraco irregular no telhado do sarcófago danificado.

A Ucrânia pretende fornecer informações detalhadas a autoridades dos EUA sobre o ataque a Chernobyl durante a Conferência de Segurança de Munique, que começa nesta sexta-feira, escreveu Andrii Yermak, chefe do Gabinete Presidencial da Ucrânia, em seu canal no Telegram.

A AIEA afirmou que o ataque ocorreu às 1h50 no horário local. Segundo a agência, não há "indicação de uma violação na contenção interna". A camada externa atingida é uma cobertura protetora construída em 2016 sobre uma estrutura pesada de contenção de concreto. A camada interna foi colocada sobre o quarto reator da usina logo após o desastre de 1986, um dos piores acidentes nucleares da história. Essas estruturas de contenção visam impedir vazamentos de radiação.

A guerra de três anos entre Rússia e Ucrânia tem gerado repetidos alertas sobre os riscos para as quatro usinas nucleares da Ucrânia, especialmente a Usina Nuclear de Zaporizhzhia, no sul do país, que está sob ocupação russa e é a maior da Europa e uma das dez maiores do mundo.

O chefe da AIEA, Rafael Grossi, afirmou na plataforma X que o ataque a Chernobyl e o recente aumento da atividade militar perto da usina de Zaporizhzhia "ressaltam os persistentes riscos à segurança nuclear", acrescentando que a AIEA permanece "em alerta máximo".